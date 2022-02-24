محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1394 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا ضبط 252 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 14,100 طن – 75 بطاقة.

كما تم ضبط 42 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت 167,422 طن – 20540 عبوة، ضبط 21 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 12,146 طن، ضبط 20 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت

20,750 طن – 1582 عبوة – 44315 قطعة – 3780 لتر – 120 متر.

وأثمرت الجهود عن ضبط 49 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت 122 أسطوانة – 92400 لتر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.