"هناء" تطلب خلع زوجها: "لقيت الدفاية عن جارتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "هناء. س" دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس؛ طالبت فيها بخلعه لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها: "لقيت دفاية البيت عند جارتنا.. وجوزي بيقولي بعتها عشان مركونة".

قالت "هناء" في دعواها رقم 608 لسنة 2021: "تزوجت من 8 سنوات، من سائق نقل عام زواجًا تقليديًا عن طريق أحد المقربين إلى الأسرة، وبعد التعرف عليه وافقت على الخطبة التي لم تتجاوز شهرين، كونه جاهز مادياً وانتقلنا بعدها إلى عش الزوجية، ورزقنا الله بطفلة جعلتني أتغاضى عن بخل زوجي".

وأضافت "هناء": "علمت أنه بخيل من وقوفه على كل كبيرة وصغيرة بالمنزل ومع الجيران، فزوجي يرفض دفع مصاريف سباكة العمارة أو "زينة رمضان"، وعندما اعترضت وشرحت الوضع لوالدي وقف ضدي، وطالبني بالتعود على شخصيته".

تابعت الزوجة: "زوجي يقوم في كل نهاية سنة بتفريغ مستلزمات الشقة وتغير نظامها بالكامل ويقوم بجمع الأغراض التي لا يريدها وبيعها إلى محلات الخردة".

تواصل "هناء": جوزي باع كل حاجة "حتى الدفاية اللي اشتراها أخويا ليا باعها ولقيتها عند جارتنا"، مبررًا فعلته بأنها "مركونة"، حتى تشاجرنا سويًا، ورفض زوجي إعادتها، فقررت ترك المنزل والذهاب إلى والدي، وحينما طالبته بالطلاق رفض وتهرب من والدي.

تختتم الزوجة: لم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة بعد رفض زوجي الطلاق، وبالفعل أقمت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، ولا تزال منظورة حتى الآن.

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