شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا فى درجات الحرارة وحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، مائل للبرودة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد، ودافئ جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح على معظم الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا.

ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجات والصغرى 07.