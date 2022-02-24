شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجارين كبيرين فى ماريوبول شرقى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن الدفاعات الجوية تواصل الرد على أهداف في سماء أوديسا، مضيفة: "قواتنا تتصدى لهجوم جوي من القوات الغازية ونحن في حالة تأهب قتالي كاملة".

فى غضون ذلك، سمع دوي انفجارين كبيرين في ماريوبول شرقي أوكرانيا.

وأكد حرس الحدود الأوكراني، أن الهجمات على الحدود ونقاط التفتيش تنفذ باستخدام المدفعية والمعدات الثقيلة، منوها بأن الهجوم على البلاد يأتي من القرم أيضا.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.