شكرا لقرائتكم خبر عن لو مصرى مقيم بالخارج.. اعرف إزاى تسجل بـ100 جنيه سنويا فى وثيقة التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تطبيق نظام وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج وأسرهم، والتى تمنح لهم ولذويهم عدة امتيازات فى حالة الوفاة أو الإصابة.

وإليكم كيفية التسجيل وشروطه:

- يتم التقدم من خلال الدخول عبر الرابط التالي: https://epti-egy.org/ep/.

- يتم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكترونى لتأكيد التسجيل.

- يتم تسجيل البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر.

- يقوم المصري بالخارج بإدخال بياناته الخاصة.

- يقوم المصرى بالخارج بسداد قسط التأمين، والذي يبلغ 100 جنيه مصرى فقط فى السنة لكل الشرائح عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر.

- بعد ذلك يحصل المواطن على الوثيقة في نهاية الأمر من مكتب تصاريح العمل.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى للمؤمن عليه 65 عامًا.

- عند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه.

- يتم إبلاغ المجمعة سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل.

- يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث.

- إذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.