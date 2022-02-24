شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. تغطية مباشرة لإعلان روسيا بدء عملية عسكرية فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” بثًا مباشرًا لتفاصيل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن بدء عملية عسكرية فى منطقة دونباس الأوكرانية، يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى بشأن الأزمة الأوكرانية.

ودعا بوتين الجيش الأوكرانى إلى "إلقاء سلاحه"، مضيفًا أن إراقة أي دماء ستكون مسؤولية "النظام الأوكرانى"، وأنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدًا: لا نخطط لاحتلال أراض أوكرانية.

وطالب الرئيس الروسى الجنود الأوكرانيين بالتخلي عن أسلحتهم، مؤكدا أن روسيا ستنفذ عملية عسكرية خاصة في دونباس بأوكرانيا، وأن بلاده لا تستطيع التهاون مع التهديدات القادمة من أوكرانيا.