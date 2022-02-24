شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا معطلة بأسلحة عالية الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، بأنها لن تقوم بتوجيه ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية، بحسب "سبوتنيك": إن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوى والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية معطلة بأسلحة عالية الدقة".

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.