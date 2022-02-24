شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: اتخذنا كافة الاحتياطات لتأمين التغذية الكهربائية خلال أشهر الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال أشهر الصيف، كاشفا أن هناك فرق طوارئ بمختلف المحافظات للتدخل السريع فى حالة حدوث أى انقطاعات فنية طارئة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المناطق العشوائية والمخالفة التى يكثر فيها سرقات التيار الكهربائي هى الأكثر تعرضا لانقطاع التيار الكهربائي نتيجة لزيادة الاحمال غير المنظمة على مهمات الكهرباء، مما يؤدى إلى تعطيلها وبالتالى انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار حمزة إلى أن سرقات التيار الكهربائي تعرض المواطنين قبل الدولة للضرر، مشيرا إلى أن المواطن يتضرر من الانقطاعات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، والتى تكثر خلال زيادة معدلات الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.