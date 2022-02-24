شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى يفرض حالة الأحكام العرفية فى عموم البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، عن فرض حالة الأحكام العرفية فى عموم البلاد، فى ظل العملية العسكرية التى أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.