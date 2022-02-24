شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تغلق أجواءها قرب الحدود الأوكرانية أمام الطيران المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطات الطيران الروسى عن إغلاق الأجواء قرب الحدود الروسية الأوكرانية أمام الطائرات المدنية، حفاظا على أمنها، بحسب "روسيا اليوم". يأتى ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسى فلاديمر بوتين، اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسى فى كلمة تليفزيونية إن بلاده لا تخطط لاحتلال أراض أوكرانية، معتبراً أن العملية العسكرية تستهدف حماية الشعب فى إقليم دونباس شرقى أوكرانيا.