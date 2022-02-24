شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: أرجو من صميم قلبى من الرئيس بوتين أن يوقف قواته عن مهاجمة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "إن تطورات أوكرانيا تسبب لنا قلقا عميقا، وأقول من صميم قلبى للرئيس بوتين أن يوقف قواته عن مهاجمة أوكرانيا".

وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن: "شهدنا شائعات فى الساعات الماضية عن وقوع هجوم روسى وشيك على أوكرانيا".

وانطلقت الجلسة الطارئة الجديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأزمة فى أوكرانيا، وهو الثانى فى غضون ثلاثة أيام "بسبب التطورات العسكرية" على الأرض.