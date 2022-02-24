شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد محظورات الترم الثانى لتحقيق الانضباط المدرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديريات التعليمية بعض المحظورات بالفصل الدراسى الثانى، لتحقيق الانضباط والالتزام داخل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، والتى يأتى فى مقدمتها:

- استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين أثناء اليوم الدراسي.

- حظر التدخين في المدارس والإدارات والمديريات بشكل كامل.

- منع تدريس الكتب الخارجية أو مناهج غير رسمية.

- تحصيل أي مبالغ مالية تحت أى مسمى.

- منع استخدام أسوار المدارس في إعلان الدروس الخصوصية.

- حظر العقاب البدني واللفظي للطلاب في المدارس أثناء اليوم الدراسى.

- استخدام الطلبة فى أية أعمال خارج المدرسة.

- حظر التنمر بين الطلاب.

وانطلق السبت 19 فبراير الجارى الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت المديريات التعليمية المدارس بضرورة الالتزام بمقررات الفصل الدراسي الثانى وتوزيع الدروس على عدد أيام الدراسة الفعلية للترم الثانى، كما حذرت المديريات المدارس من استخدام كتب خارجية داخل الفصول خلال اليوم الدراسى.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.