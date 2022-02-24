حدث ليلا| مؤتمر لإعلان قواعد مسابقة اختيار المعلمين.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

طارق شوقي: 3 مؤتمرات في الفترة القادمة للإعلان عن الثانوية العامة والدبلومة الأمريكية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سيتم عقد 3 مؤتمرات الفترة القادمة أحدهما عن تعيينات المعلمين والآخر عن تطورات وتفاصيل الدبلومة الأمريكية وامتحاناتها والثالث عن امتحانات الثانوية العامة بسنواتها الثلاث.

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الري: "عكارة النيل طبيعية.. هتقعد يومين وبعدين المياه هترجع لشكلها الطبيعي"

نفى محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، ما تردد حول تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها.

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طارق شوقي: مؤتمر صحفي خلال أسبوعين للإعلان عن قواعد ومعايير مسابقة اختيار المعلمين

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن القرار المتعلق بالزيادة السنوية الخاصة للمدرسين بمعدل 30 ألف مدرس كل عام، قائلًا: "العمل مستمر بين الوزارة وأطراف أخرى بمؤسسات في الدولة مثل جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية باعتبارهم لاعبين أساسيين في الأمر"، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد حاليًا لبطارية الامتحانات الخاصة بالمتقدمين لهذه التعيينات.

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الشهر العقاري: القانون الجديد يتم تطبيقه بعد 60 يومًا من صدوره

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المصلحة استعدت لمشروع التحول الرقمي لتنفيذ مشروع القانون الجديد، مضيفًا أن وزارة العدل، والشهر العقاري على استعداد لتنفيذ تعديلات القانون الجديد.

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اتخذت مواقع متقدمة.. مسؤول أمريكي: القوات الروسية جاهزة لاجتياح أوكرانيا

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إن 80% من القوات الروسية على حدود أوكرانيا في مواقع متقدمة وجاهزة للهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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بدء إجلاء موظفي جميع البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا

أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، الأربعاء، نقلًا عن مصدر في السفارة الروسية في كييف بأنه قد بدأ إجلاء موظفين جميع البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا.

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الكرملين: زعيما دونيتسك ولوغانسك طلبا من بوتين المساعدة في صد عدوان الأوكراني

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف، الأربعاء إن زعيما منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، طلبا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في "صد عدوان" الجيش الأوكراني.

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