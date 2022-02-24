التعليم تكشف موعد فتح باب التقدم للترقى للمعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجاز، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لشئون المعليم، إنه سيتم فتح باب التقديم للمعلمين المرشحين للترقى للعام 2020/2021.

وأضاف "حجازي"، لمصراوي، إنه سيتم إتاحة التدريب علي منصة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك للمعلمين المستهدفين للترقي 10 مارس المقبل.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حصل على موافقة رئيس مجلس الوزراء، لاستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات.

وأضاف حجازي، أنه تقدم بمذكرة منذ ٤ أشهر لمجلس الوزراء ، لاستثناء المعلمين من الترقي، والتي جاءت بالموافقة على المقترح بالاستثناء.