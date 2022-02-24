شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: روسيا ستغزو أوكرانيا قبل انتهاء الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، لشبكة (إن.بي.سى نيوز) إنه يتوقع أن تغزو روسيا أوكرانيا قبل انتهاء الليل لكنه لا يزال يرى فرصة لتجنب عدوان كبير.

وأضاف بلينكن للشبكة فى مقابلة: "كل شيء جاهز على ما يبدو كى تشرع روسيا فى عدوان كبير على أوكرانيا"، مضيفا أنه لا يستطيع أن يحدد الزمان أو المكان على وجه الدقة، بحسب "سكاى نيوز".

فى الأثناء، أغلقت روسيا جزئيا المجال الجوى فى منطقة معلومات الطيران فى روستوف إلى الشرق من حدودها مع أوكرانيا "من أجل توفير الأمان" لرحلات الطيران المدنى، جاء ذلك فى إشعار للطيارين أدرج أجزاء معينة من المجال الجوى والارتفاعات على أنها يجب تجنبها.

تزامن ذلك مع إغلاق المطارات فى دنيبرو وخاركيف وزابوريجيا فى أوكرانيا أمام الملاحة الجوية حتى صباح الخميس، وفقا لإشعارات للطيارين أصدرتها السلطات المحلية.

ولم توضح السلطات أى سبب للإغلاق، الذى من المقرر أن ينتهى بين الساعة 0500 و0635 بتوقيت جرينتش، حسب المطار.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إن روسيا حشدت "نحو 200 ألف عسكرى" على حدود بلاده، مع تزايد احتمال نشوب نزاع عسكرى بين البلدين.

وأضاف زيلينسكى فى خطاب إلى الأمة: "يتمركز نحو 200 ألف عسكرى وآلاف المركبات القتالية" على حدود أوكرانيا.