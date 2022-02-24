الصحة: مقترح شامل لبدء تصنيع فاكسيرا للقاح أسترازينيكا محليا

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم حاليا دراسة نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح أسترازينيكا محليا بالتعاون مع شركة فاكسيرا للقاحات، حيث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه سيتم نقل تكنولوجيا تصنيع مختلف أنواع اللقاحات، حيث يتم دراسة إمكانات فاكسيرا، وخطوط الإنتاج، والموارد والخبرات التى تمتلكها الشركة فى مجال تصنيع الأمصال واللقاحات.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أهمية التعاون مع الشركات العالمية فى مجال تصنيع اللقاحات، وهو ما يساهم فى تعزيز قدرة النظام الصحى على الاستدامة والحماية من الأزمات والاستجابة السريعة لها، فى إطار دعم تحقيق رؤية "مصر 2030".

يذكر أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.