شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى لمناقشة التطورات بين روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الجلسة الطارئة الجديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأزمة فى أوكرانيا، وهو الثانى فى غضون ثلاثة أيام، "بسبب التطورات العسكرية" على الأرض .

وأوضحت المصادر لوكالة "فرانس برس" أن الاجتماع الذى تقدمت كييف بطلب لعقده فى رسالة ولقى تأييدا من الأعضاء الغربيين فى مجلس الأمن الدولي.

وكان البرلمان الأوكرانى صادق، أمس الأربعاء، على مرسوم رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، حول فرض حالة الطوارئ فى أوكرانيا.

ويأتى هذا التطور بعد أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة فى منطقة دونباس منذ العام 2014.