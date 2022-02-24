شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملفات مصرية تتأثر بالأزمة "الروسية – الأوكرانية".. أسعار القمح الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك 4 ملفات بمصر سوف تتأثر بشكل أو بآخر بالأزمة الأوكرانية، أبرز هذه الملفات ارتفاع أسعار القمح والسياحة الروسية، فضلا عن قناة السويس وأسعار البترول.

ووفقا للسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أثناء حضوره اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مؤخرا لبحث آخر التطورات التى تحدث على الساحة الروسية الأوكرانية، وتأثير ذلك على مصر، قال إن الساحة ما زالت تشهد تطورات وتختلف من ساعة لأخرى، مشيرا إلى أن هذه الأحداث ستنعكس على مصر بشكل مباشر.

ورصد "نصر" جميع الملفات المصرية التي سوف تتأثر بهذا الأزمة، مستعرضا أمام أعضاء خارجية النواب الانعكاسات التى ستنعكس علي مصر بشكل مباشر، موضحًا أن هناك انعكاسات اقتصادية.

وعدّد "نصر" الملفات التى ستنعكس على مصر بسبب الأحداث الروسية الأوكرانية، قائلا: "أول هذه الملفات أسعار القمح، حيث إن مصر هى المستورد الأول للقمح، وروسيا وأوكرانيا هما أولى الدول المصدرة للقمح"، متوقعا أن يتأثر سعر القمح بسبب هذه الأحداث.

وأكد "نصر" أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية قامت بإجراءات مهمة فى زيادة المخزون الاستراتيجي وهو الأمر الذى سوف يساعد على تقليل حدة التأثيرات وامتصاص الصدمات.

كما توقع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أن يتأثر سعر البترول بسبب الأحداث الدائرة على الساحة السورية والأوكرانية.

وبشأن ملف السياحة، قال نصر إن السياحة الروسية هي المصدر الأول فى مصر ويليها أوكرانيا وحتي الآن لم يتأثر ملف السياحة بسبب هذا الأمر لكننا نراقب الأمر بشكل لحظى.

وتوقع أيضا أن يكون هناك تأثير على قناة السويس بسبب هذه الأحداث، مضيفا: "حركة الملاحة فى قناة السويس من الممكن أن تتأثر، حيث إن السفن تعبر من البحر الأسود وتعبر من قناة السويس".