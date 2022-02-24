نقابة المحامين تختتم اليوم الدورة الثالثة لمعهد النقابة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تختتم نقابة المحامين في بني سويف، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالنقابة، داخل قاعة المؤتمرات بالمحافظة، بحضور رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وأعضاء ونقباء مجالس نقابات المحامين الفرعية.

وقال طارق عبدالعظيم نقيب محامي بني سويف، أن المحاضرة الختامية للدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالنقابة، ستكون عن موضوع التزييف والتزوير ويحاضر فيها الدكتور عماد هاشم محمد مدير عام ابحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي ببورسعيد وأستاذ فحص الملفات بجامعة بني سويف.

وأضاف نقيب محامي بني سويف أن المحاضرة الثانية سيلقيها الدكتور محمود فاروق، محام دولي ومدرس القانون الدولي والعلاقات الدولية، متناولا الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل القانوني معها.

ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي.

ويأتي ذلك في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات