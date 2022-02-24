شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلق العمل فى مطارى "خاركوف" و"دنيبروبتروفسك" مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن سلطات البلاد أمرت بتعليق عمل مطارى خاركوف ودنيبروبتروفسك مؤقتا. ووفقا لموقع Avianewsفقد صدرت تعليمات بإغلاق مطار خاركوف لساعات عديدة اعتبارا من مساء الأربعاء.

كما وجهت السلطات تعليمات بتعليق عمل مطار دنيبروبتروفسك من الساعة الواحدة فجرا إلى الثامنة صباحا من اليوم الخميس.

ويأتى تعليق عمل المطارين تزامنا مع طلب رئيسى جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة فى صد عدوان القوات الأوكرانية على المنطقتين.

وأثار اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك بشرق أوكرانيا المزيد من التوترات مع الغرب الذى ظل يتحدث على مدار أسابيع عن خطط روسية لغزو أوكرانيا.

وتقول وكالة أسوشيتدبرس إن الخطوة التى قام بها بوتين جاءت بعد أيام من التوترات المتصاعدة فى المناطق الصناعية شرق أوكرانيا، حيث علقت القوات الأوكرانية فى صراع مستمر منذ ثمانية أعوام مع الانفصاليين المدعومين من أوكرانيا، والذى خلف أكثر من 14 ألف قتيل.

وسلطت الوكالة الأمريكية الضوء على مناطق الانفصاليين، وقالت إنه عندما تمت الإطاحة بالرئيس الأوكرانى المدعوم من موسكو على خلفية احتجاجات كبرى عام 2014، ردت روسيا بضم شبه جزيرة القرم، ثم ساندت تمرد فى منطقة بشرق أوكرانيا يغلب عليها الحديث بالروسية والتى تعرف باسم دونباس.