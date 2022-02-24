شكرا لقرائتكم خبر عن السبت أول أيام اختبارات المرشحين للعمل محفظى قرآن بفروع الرواق الأزهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجامع الأزهر أنه تقرر عقد اختبارات المرشحين من العاملين بالأزهر للعمل محفظى قرآن كريم بفروع الرواق الأزهرى، ابتداءً من السبت المقبل 2022/2/26م، وذلك طبقًا للمقرات والمواعيد المقررة لاختبار مرشحى كل محافظة والتى يوضحها الجدول، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بتخصيص عشرة فروع بكل محافظة لرواق الطفل، وبناء على اعتماد وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبرئاسة الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.

وكان فى وقت سابق أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف بدء برنامج تحفيظ القرآن الكريم بنظام الأربع سنوات، ، وشددت إدارة الجامع الأزهر على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية المعمول بها فى الحد من انتشار فيروس کورونا المستجد، والعمل بقواعد التباعد الاجتماعى عدم الدخول إلى الرواق والحلقات إلا بالكمامات الطبية، إلزام جميع المتواجدين فى الرواق سواء أكان منسقا أم محفظا أم دارسا بارتداء الكمامة، الحضور للجامع قبل الحلقات بعشر دقائق، ودخول الجامع من الباب العباسى، والدخول بالرقم القومى، وبالاسم الموجود بالقوائم.