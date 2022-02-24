شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تغلق اليوم باب تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحان الثانوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس باب تسجيل بيانات المرشحين للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 2022، بعد انتهاء المدة المحددة.
ـ الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها فى القرارات الوزارية المنظمة.
ـ الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة.
ـ أن يكون من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ـ الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك فى وكيل اللجنة.
ـ أن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيلها شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين.
ـ الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007.
ـ خبرة فى أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات فى وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة رئيس قسم "حجرة" أو وكيل قسم "حجرة".
ـ ألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام.
ـ ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.
ـ ألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.
ـ التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح إليه.
ـ ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفنى المشرف على مدارس الثانوى العام التابعة للجنة المرشح لها.
ـ ألا يكون من المحالين للمعاش قبل 13 أغسطس من ذات العام.