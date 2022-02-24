شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكرانى يستدعى 14 ألف عسكرى من الاحتياط وتوقعات بإرسالهم لجبهة القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن السلطات ستستدعى 14 ألف عسكرى من الاحتياط للمشاركة فى تدريبات عسكرية على خلفية التوتر مع روسيا.

وذكر قائد "قوات الدفاع عن أراضى أوكرانيا"، يورى جالوشكين، فى بيان نقله مكتب رئيس البلاد: "سيتم استدعاء 14200 عسكرى من الاحتياط للمشاركة فى التدريبات فى مناطق ومقاطعات معينة".

وأوضح جالوشكين أن خطة التدريبات تنص على إجراء الفعاليات الأولى فى إطارها بأراضى منطقة دونباس بما فى ذلك ماريوبل وسيفيرودونيتسك وكراماتورسك.

من جانبه، ذكر قائد مركز تشكيل القوات فى العاصمة كييف، يورى ماكسيموف، أن العسكريين من قوات الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم قد يتم إرسالهم إلى جبهات القتال لتنفيذ مهمات عسكرية، بحسب "روسيا اليوم".

والثلاثاء أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه أصدر مرسوما باستدعاء عناصر الاحتياط للجيش "فى المرحلة الخاصة".

وقال زيلينسكي، فى كلمة موجهة للشعب الأوكراني: "حتى اليوم لا توجد هناك حاجة للاستنفار العام. ونحتاج إلى تكملة قوام الجيش الأوكرانى وغيره من التشكيلات العسكرية بسرعة".