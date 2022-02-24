للمرة الثانية.. تجديد حبس قاتله الطفلة ساندي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أكد أحمد الدهشوري محامي الطفلة "ساندي"، أن نيابة الصف الجزئية بالجيزة، جددت حبس "دنيا.خ"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل طفلة شقيق زوجها انتقامًا لخلافات مع والدتها.

وأضاف الدهشوري في تصريحات خاصة لمصراوي أن النيابة العامة طالبت باستعجال تقرير الطب الشرعي الموقع على جثمان المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة تفصيلاً.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة القتل العمل مع سبق الأصرار والترصد والخطف.

تعود أحداث القضية عندما تلقي مركز شرطة الصف، بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة الطفلة"ساندي"، بعد ساعات من اختفائها، بتكثيف الجهود وبتضييق الخناق على المشتبهة فيهم، اعترفت زوجة العم بقتل الطفلة لوجود خلافات مع والدتها.

حرر محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت القرار السابق ضدها.