يشمل ١٣ محطة بطول ٤٢ كم.. النقل: استمرار تنفيذ مونوريل "غرب النيل - أكتوبر" - صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تواصل وزارة النقل، تنفيذ أعمال مشروع مونوريل غرب النيل ( السادس من أكتوبر)، الذي يربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة.

وأوضحت وزارة النقل أن أهمية مشروع مونوريل غرب النيل - السادس من أكتوبر، تتمثل فيما يلي:

1. يربط مشروع مونوريل غرب النيل إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة) والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ويبلغ طوله 42 كم ويشمل عدد 13 محطة.

2. يخدم خط مونوريل غرب النيل التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، وسيتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع القطار الكهربائي السريع (العلمين – العين السخنة)، في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.