الطقس السيئ.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس، في ظل الموجة الباردة التي تشهدها البلاد حالياً.

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد تشهد اعتبارا من يوم السبت المقبل، بدء التحسن النسبي في حالة الطقس، والعودة تدريجيا إلى المعدلات الطبيعية في درجات الحرارة.

وأضافت أن تحسن حالة الطقس، تأتي بعد تأثر البلاد، بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض وسطح البحر المتوسط.

وتشهد البلاد بداية من مساء اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض وسطح البحر المتوسط.

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