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التضامن تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الموقع الإلكترونى عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة بالوزارة طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. وفيما يلى الوظائف المطلوبة:

 

1- رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي

2- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي

3- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

4- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

5- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج

6- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء

7- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء

8- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان

9- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية

 

 

 


أما وظائف المدير العام : 

 

1 مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني

2 مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات

3- مدير عام الإدارة العامة للتطوع ومساعدة المجتمع

4- مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الاجنبية والتمويل الاجنبي

5- مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات

6- مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني

7- مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الالكتروني

8- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي

9- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب

10- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا

11- مدير عام العامة لعمليات الموارد البشرية

12- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى والسياسات

13- مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات

14- مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

15- مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمرسى مطروح

16- وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج

17- وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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