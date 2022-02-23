شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الموقع الإلكترونى عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة بالوزارة طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. وفيما يلى الوظائف المطلوبة: 1- رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي 2- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي 3- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية 4- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية 5- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج 6- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء 7- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء 8- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان 9- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية

أما وظائف المدير العام : أما وظائف المدير العام : 1 مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني 2 مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات 3- مدير عام الإدارة العامة للتطوع ومساعدة المجتمع 4- مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الاجنبية والتمويل الاجنبي 5- مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات 6- مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني 7- مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الالكتروني 8- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي 9- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب 10- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا 11- مدير عام العامة لعمليات الموارد البشرية 12- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى والسياسات 13- مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات 14- مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر 15- مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمرسى مطروح 16- وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج 17- وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية