شكرا لقرائتكم خبر عن هانى ضاحى يوقع بروتوكول تعاون مع ABB العالمية لتأهيل وتدريب أعضاء نقابة المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المهندس هانى ضاحى نقيب مهندسى مصر، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع شركة ABB الرائدة فى تكنولوجيا الكهرباء، يهدف لدعم ورفع كفاءة وصقل مهارات المهندس المصري، حيث مثل الشركة فى التوقيع المهندس محمد سالم مدير قطاع أنظمة الطاقة بالشركة، والمهندس أحمد حماد عضو مجلس إدارة الشركة، وذلك فى حضور المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق بالنقابة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامى لنقابة المهندسين. وفى كلمته أكد المهندس هانى ضاحى، حرص النقابة على تدريب المهندسين وفى القلب منهم حديثو التخرج على التكنولوجيا الحديثة وصقل خبرتهم، وذلك من خلال التدريب النظرى والمتمثل فى الدورات التدريبية والندوات، والكورسات العلمية التطبيقية، ولأن التدريب العملى يعد أهم من النظرى قامت النقابة من خلال تعاونها مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة بإنشاء معامل تدريب في التخصصات الهندسية المختلفة، لافتًا أن الفترة الماضية شهدت توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات عالمية كبرى مثل شنايدر وسيمنس، وإنشاء معامل لها بمقر النقابة.

وأشار المهندس هانى ضاحى، إلى أن الوطن شهد خلال الفترة القليلة الماضية مشروعات عملاقة منها إنشاء المدن الذكية ومشروعات قومية كبيرة وشبكات الطرق، وكان المهندس المصرى مشارك بقوة فى تلك المشروعات العملاقة، لذا تحرص النقابة دائما على أن تصبح مقرا متكاملا لتطوير وتهيئة القدرات المعرفية للمهندس المصرى بما يتوافق مع متغيرات العصر والثورة الصناعية الرابعة من خلال تفعيل آليات التعاون مع الشركات المتخصصة وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التقنيات المتاحة.

وطالب نقيب مهندسى مصر شركة ABB بسرعة إنشاء معملها بمقر النقابة العامة، وكذلك إنشاء خمس معامل بخمس نقابات فرعية سيتم تحديدها لاحقًا لزيادة الفرصة التدريبية لشباب المهندسين ومن ثم زيادة فرصتهم باللحاق بسوق العمل.

وفى كلمته، أكد المهندس حسن عبدالعليم أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء معامل تدريبية بكل النقابات الفرعية لخدمة مهندسى مصر، وهو هدف رئيسى لنقابة المهندسين، مشددًا على أن الاستثمار فى البشر يعد أهم أشكال الاستثمار.

وفى كلمته قال الدكتور مهندس وليد خضراوى منسق البروتوكول وعضو لجنة الشباب، أنه لا يوجد تكرار أو تشابك بين معامل التدريب بالنقابة، مؤكدًا أن النقابة تستهدف جميع شرائح مهندسى الكهرباء بداية من شركة سيمنس، والتى تركز على أنظمة التحكم والقياس (PLC) و(HMI) ويليها شركة يوكوجاوا لتكملة جزء آخر من التدريب وهو أنظمة التوزيع للتحكم فى تشغيل مصانع ومحطات الكهرباء والغاز فى مصر (F&G- ESD-DCS).

وأوضح دكتور خضراوى أن بروتوكول اليوم مع شركة ABB العالمية يستهدف شريحة أخرى من شعبة كهرباء وسلوك تدريبى آخر وهوالجهد المتوسط.

ومن جانبه قال المهندس محمد سالم: تلبية لمطلب المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين بسرعة إنشاء معمل تدريبى بمقر النقابة العامة وخمس نقابات فرعية سيتم افتتاح إنشاء معمل تدريبى بالنقابة العامة خلال شهر مارس القادم، مؤكدً أن شركة ABB تتشرف بالتعاون مع نقابة المهندسين حيث تتفق مساعيها وأهدافها مع مساعى وأهداف النقابة والتى من أهمها دعم وتأهيل المهندسين أعضاء النقابة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لسوق العمل المصرى وبما يتيح نقل الخبرات والمعرفة بآخر ما توصلت إليه الشركة على مستوى العالم فى مجال توزيع الكهرباء.

وبدوره أكد المهندس أحمد حماد على سعادة القائمين على شركة ABB بشراكتهم مع نقابة المهندسين الكيان العريق من خلال العمل على توفير سبل التدريب على أحدث منتجات وحلول توزيع الطاقة التى تتميز بها الشركة وتوظيفها لخدمة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من خلال استخدام وسائل ووسائط تعليمية مبتكرة وجديدة، مما سيكون له أهمية خاصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاجية الصناعية والتنمية الحضرية.

وحضر حفل التوقيع الذى أقيم بمقر النقابة المهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والدكتور مهندس هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، والمهندس الاستشارى أحمد رمزى رئيس شعبة الهندسة المدنية، والدكتور مهندس معتز طلبة رئيس شعبة الهندسة المعمارية، ودكتور مهندس وليد خضراوى منسق البروتوكول وعضو لجنة الشباب، والمهندسة شيرين عمران مدير معمل الكهرباء بالنقابة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى بالنقابة وعدد من قيادات شركة ABB.