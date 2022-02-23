شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس بارد الجمعة.. وننصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن معظم محافظات الجمهورية شهدت حالة من عدم الاستقرار بالحالة الجوية، وأثرت على السواحل الغربية بأمطار كانت رعدية على مطروح وامتدت للإسكندرية، وخفيفة على محافظات بالوجه البحري، وكذلك ببعض مناطق من القاهرة الكبرى.

أضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن البلاد شهدت أيضا حالة من نشاط الرياح، أدت إلى الرمال والأتربة على العديد من المناطق، وتحديدا في محافظة الوادي الجديد والواحات البحرية والخارجة وأسيوط وبعض المحافظات الشمالية، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مقارنة باليوم بمعدل 3 – 4 درجات، خلال الساعات المقبلة وغدا الخميس، أما الجمعة ستشهد البلاد حالة من البرودة الشديدة.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر: "الأمطار مستمرة معنا غدا الخميس والجمعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد، بدرجات متفاوتة الشدة، متابعة: "الأمطار على السواحل الشمالية قد تكون متوسطة ورعدية في بعض الفترات من اليوم، وخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومع هذه الأمطار نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، لذلك يجب عدم تخفيف الملابس لأننا ما زلنا في فصل الشتاء لأنه من الوارد أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة".

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجات والصغرى 07.