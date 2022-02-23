شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: روسيا عززت قواتها فى المتوسط والبحر الأسود تمهيدا لغزو أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن روسيا لديها خطط طويلة الأمد في أوكرانيا، موضحا أن روسيا ستستخدم قوات الاحتياط والحرس الوطني في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن تقييمات الاستخبارات تقول إن بوتين جاهز تماما لغزو أوكرانيا، لافتة إلى أنه من صور الأقمار الاصطناعية القوات الروسية جاهزة للهجوم فور تلقيها الأوامر.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية، أن روسيا عززت قواتها في المتوسط والبحر الأسود تمهيدا لغزو أوكرانيا، ونواصل مراقبة تحركات القوات الروسية من الفضاء.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: سنواصل جهودنا لمراقبة تحركات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية، مشيرة إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وضع قواته في وضع الجاهزية لبدء اجتياحه لأوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الروسية على حدود أوكرانيا جاهزة للتحرك عسكريا، موضحة أن القوات الروسية على حدود أوكرانيا في مواقع متقدمة.