شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع البريطانى: نستطيع توجيه ضربة للجيش الروسى كما فعلنا عام 1853 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ترك روسيا وحيدة بلا أصدقاء في أزمة أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية من قليل، وأضاف وزير الدفاع البريطانى: نستطيع توجيه لضربة للجيش الروسي كما فعلنا عام 1853.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أكد فى وقت سابق، أن الوضع الدولى يمر بمرحلة صعبة، مؤكدًا أولوية الدفاع عن مصالح روسيا وأمن مواطنيها.

وأضاف بوتين - في تهنئته لمواطني بلاده بمناسبة يوم "حماة الوطن" - "نرى مدى صعوبة الوضع الدولى وما هى المخاطر والتحديات القائمة، مثل تخفيف نظام الحد من التسلح، أو النشاط العسكري لكتلة الناتو".

وتابع: "أكرر أن مصالح روسيا وأمن مواطنينا أولوية بالنسبة لنا. لذلك سنواصل تطوير وتحسين الجيش والأسطول".

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، أشار بوتين إلى أن الأسلحة التي توجد في المناوبة القتالية لدى الجيش الروسي لا يوجد مثيل لها في العالم، منبهًا إلى أن الاختبارات المفاجئة والتدريبات المنتظمة واسعة النطاق أظهرت أن جاهزية وتماسك وحدات الجيش الروسي تطورت بشكل كبير.

ويصادف اليوم الموافق 23 فبراير عيد "حماة الوطن" الروسى، حيث تشهد روسيا فى هذا التاريخ من كل عام احتفالات رسمية لإحياء هذه الذكرى السنوية، بالإضافة إلى فعاليات شعبية احتفالية واسعة.