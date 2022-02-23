شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مؤتمر صحفى للإعلان عن قواعد مسابقة اختيار المعلمين خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن موضوع الانضباط الدراسي يشغلنا كثيرا، وكان هناك خلل في الانضباط الدراسي لأعوام طويلة، الوزراء السابقون كانوا معنيين بهذا، وفي فترة كورونا تم السماح بأشكال مختلفة غيرت المشهد بعض الشئ، وهذا العام نحاول إعادة الانضباط للمدرسة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن هناك بعض المدارس الحضور فيها غير منتظم لأسباب تاريخية نحاول نغيرها، موضحا أن وجود الطلاب في المدارس جزء أساسي من التعلم.

ولفت وزير التعليم، إلى أن هناك عقوبات في الغياب، والغياب غير المسبب 15 يوما يحرم الطلاب من الامتحان.

وذكر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لإعداد الأمور الخاصة بالمتقدمين من المعلمين لسد العجز في المنظومة، لافتا إلى أنه حتى عام 2025 نحتاج نوعيات من المعلمين تدرس مناهج جديدة، وخطة زمنية لمدة خمس سنوات، حيث خلال الخمس سنوات المقبلة سنكون في احتياج متزايد لمدرسين مؤهلين لتطور المنظومة التعليمية.

وتابع وزير التربية والتعليم: "سيكون هناك تخصصات متعارف عليها، ثم تخصص أعلى مع مرور أول مرحلتين من التعيين، سنعقد مؤتمر صحفي خلال أسابيع قليلة نشرح فيه المطلوب، وكيف نضمن الشفافية، وذلك خلال أسبوعين".

وأشار إلى أنه بدءا من الصف الرابع الابتدائي ستكون هناك مناهج علوم ورياضيات ونسعى لتطوير المنظومة التعليمية طوال الوقت، وهناك منصة إلكترونية تساهم في شرح كتب المدرسة، "تك بوك" منظمة ببنك المعرفة وتقدم محتوى مختلفا وهناك 40 ولاية في الولايات المتحدة تستخدم تلك المنصة.

وأكد وزير التعليم، أن التحول الرقمي أصبح موجودا في جميع المجالات ويجب على الطلاب أن يواكبوا هذا التحول، مردفا: "أتمنى من أولياء الأمور الاهتمام بتلك المنصة ومحاولة معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بها".

وتابع: "سنعقد خلال الفترة المقبلة 3 مؤتمرات صحفية عن تعيينات المعلمين والدبلومة الأمريكية وامتحانات المرحلة الثانوية".