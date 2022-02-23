شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة وحالة التقلبات الجوية طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر شهدت بعد ظهر اليوم كثافة فى الرياح والأتربة خاصة في الصحراء الغربية ومحافظات الوجه البحرى ومحافظات شمال الصعيد، حيث انخفضت الرؤية فى الطرق الصحراوية والزراعية.

وأضاف رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات لبرنامج آخر النهار، أنه سقطت أمطار متفاوتة الشدة فى السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وبعض المناطق بالقاهرة والتى كانت ضعيفة.

ولفت رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الطقس بدأ من اليوم وتستمر الخميس والجمعة، وهذه حالة عادية من حالات عدم الاستقرار، بجانب استمرار نشاط الرياح والتقلبات التى تحدث في أمشير، وهناك استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة.