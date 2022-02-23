بالأرقام.. المبالغ المطلوبة لشراء شقة في دار مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل ويستمر التقديم حتى 8 مارس المقبل.

ويمكن التقديم من خلال الموقع الإليكتروني https://nch.shmff.gov.eg، حيث يتم توفير وحدات سكنية في ضوء مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة بفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصى 25 سنة.

تتواجد شقق دار مصر بـ 7 مدن هم الشروق - حدائق أكتوبر - بدر - السادات - 15 مايو - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة، بإجمالي 1792 وحدة سكنية.

ويستعرض الخليج 365، المبالغ المالية التي سيتم سدادها للحصول على وحدة في مشروع دار مصر.

تم تطبيق هذا النموذج على مدينة حدائق أكتوبر لمساحة 140 متر، بسعر 990 ألف جنيه.

- يتم سداد 60 ألف جنيه مقدم جدية التعاقد، ثم بعد ذلك استكمال جدية الحجز لـ15% من ثمن الوحدة حيث سيتم سداد 88 ألف جنيه.

- وديعة الصيانة لهذه الوحدة 49500 جنيه، بجانب المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء 14 ألف و800 جنيه.

- وبهذا يكون الحاجز سدد وقت التعاقد 152 ألف جنيه بوديعة الصيانة أو 103 ألف جنيه بدون وديعة الصيانة، وهذا بخلاف الـ60 ألف الذي تم سدادهم أول التقديم.

- إذا كانت الوحدة بـ990 ألف جنيه يتم سداد 15% منها قبل الاستلام، بقيمة 148 ألف ومتبقي 841 ألف جنيه.

ويكون القسط الشهري على 30 سنة 3,531 جنيه وعلى 20 سنة 4,652 جنيه، وعلى 10 سنوات 8,114 جنيه.

ويمكن تحميل كراسة شروط دار مصر لمعرفة باقي الأسعار من هنا.

ولحساب القسط الشهري من هنا