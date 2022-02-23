منخفض جوي.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال ساعات الليل المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، بالتزامن مع بدء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد حالياً.

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض وسطح البحر المتوسط.

وأوضحت أن البلاد تشهد خلال ساعات الليل المقبلة،بدء المنخفض الجوي في الاتجاه ناحية الشرق لنشعر أكثر بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار ونشاط للرياح مصاحب للرمال والأتربة، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أن هذه الحالة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد الأمطار إلى القاهرة الكبرى ، وقد تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت منار، إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5-6 درجات، مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية والأماكن المكشوفة والطرق الصحراوية، خصوصا غداً الخميس ويوم الجمعة،

وأوضحت أن أكثر المحافظات المعرضة لهذه الظاهرة وسقوط أمطار تتمثل في المحافظات الساحلية بسبب تأثرها أكثر بالمنخفض الجوي، وشمال البلاد والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد أمطار خفيفة إلى القاهرة الكبرى مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة.

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