لتفادي العزوف عن العمل.. برلمانية تتقدم باقتراح لعدم عرض الأطباء على النيابة للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدمت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعدم عرض الأطباء على النيابة العامة حال تقديم أحد المرضى بلاغ ضده بشأن مخالفة طبية.

وقالت "الجزايرلي"، في تصريح لمصراوي، إنها تريد من هذا الاقتراح الحفاظ على قيمة الأطباء خصوصًا الكبار منهم لأنهم علماء في تخصصهم وربما يتعرضون لظلم من قبل بعض الأشخاص نظرًا لأن الخطأ الطبي وارد في كافة المراكز العلمية العالمية.

وأضافت، أنها وبحكم كونها طبيبة قبل أن تكون نائبة وجدت حالة من الغضب داخل أبناء مهنتها من تعرضه للتشهير بهم ومضايقات خلال استجوابهم أمام النيابة العامة وعدم قدرتهم على الدافع عن أنفسهم.

وأشارت إلى أنها قدمت هذا الاقتراح ليتم الأخذ به من خلال عرض الطيب على لجنة علمية خاصة بها شيوخ وعلماء المهنة للفصل أولا في حقيقة البلاغ وكون أن هذا الخطأ طبي أو شخصي، موضحة أنه في حالة ثبوت أنه خطأ شخصي من الطبيب يعرض في هذه الحالة على النيابة العامة للتحقيق معه.

وتابعت: "مثل هذا الإجراء سيحافظ على سمعة الطبيب ويجعله يعمل بدون ضغط"، موضحة أن استمرار حالة تعرضه للتشهير به سيجعل الأطباء لديهم عزوف عن العمل وعدم قيامهم بعمليات قد تكون خطيرة وقد تكون من الأخطر عدم القيام بها للمريض ذاته.