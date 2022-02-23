مرتبات تبدأ من 2400 جنيه.. القوى العاملة: بدء قبول طلبات راغبي العمل في وظائف هندسة الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء قبول طلبات الراغبين لشغل 94 فرصة عمل في مجال هندسة الاتصالات وصيانة شبكات المحمول، للحاصلين على بكالوريوس الهندسة والدبلومات المتوسطة، خبرة وبدون.

وبحسب بيان اليوم، يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتي استيفاء العدد، برواتب تبدأ من 2400 جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي وأماكن إقامة للمغتربين، وحوافز شاملة، وتدرج وظيفي.

وأوضح الوزير، أن الوظائف المطلوبة تتمثل في: 35 مهندس إتصالات، و 24 فنى تبريد وتكييف، و 30 فني أبراج المحمول، و 5 فني مولدات، مع توفير تأمين صحى واجتماعي، وأماكن إقامة للمغتربين، وحوافز شاملة، وتدرج وظيفي.

ودعا الوزير، الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مقر شركة أوبريت آي سي تي للاتصالات وصيانة شبكات المحمول عنوانها برج معمار المرشدي الدور الرابع - بجوار كوبري زهراء المعادي - طريق الاوتوستراد بالقاهرة ، أو التواصل هاتفياً على الرقم 01225042415 أو ارسال السيرة الذاتية للشركة عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

كما يمكن للراغبين على التقدم لتلك الوظائف، التوجه لديوان عام وزارة القوى العاملة في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - الإدارة العامة للتشغيل بالدور الرابع - من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر.