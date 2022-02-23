تجديد حبس 3 متهمين بإصابة شخص إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا، لاتهامهم بالمشاركة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مدينة السلام وإصابة شخص.

وطالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول تشاجر 3 أشخاص بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية بينهم، وأسفرت عن إصابة شخص بإصابات بالغة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين تشاجروا بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية بينهم، وتسببوا في إصابة شخص بإصابات بالغة.

بداية الواقعة، عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام بوصول شخص مصابًا بإصابات بالغة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد طرفي المشاجرة وضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.