شكرا لقرائتكم خبر عن مجهودات الرئيس السيسى فى الداخل والخارج.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، معندناش وقت نضيعه.. مجهودات الرئيس السيسى فى الداخل والخارج.. سباق مع الزمن.. الرئيس يتفقد الكلية الحربية فجرا بعد ساعات قليلة من عودته من زيارة الكويت الشقيقة.. سبقها نشاط مكثف فى العاصمة البلجيكية بروكسل.. الرئيس يشارك الطلاب أنشطتهم الصباحية ويوجه بالاستمرار فى الحفاظ على اللياقة والتحلى بالقيم العسكرية النبيلة.. ويؤكد: منفتحون على كل الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..ـ معندناش وقت نضيعه.. مجهودات الرئيس السيسى فى الداخل والخارج.. سباق مع الزمن.. الرئيس يتفقد الكلية الحربية فجرا بعد ساعات قليلة من عودته من زيارة الكويت الشقيقة.. سبقها نشاط مكثف فى العاصمة البلجيكية بروكسل.. الرئيس يشارك الطلاب أنشطتهم الصباحية ويوجه بالاستمرار فى الحفاظ على اللياقة والتحلى بالقيم العسكرية النبيلة.. ويؤكد: منفتحون على كل الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها

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