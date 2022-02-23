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بعد ساعات من هروبه.. ضبط المتهم باصطدام طفل بسيارته في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمناً اصطدام سيارة بأحد الأطفال بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً قيام قائد سيارة بصدم طفل بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة وفر هارباً.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد السيارة وضبط قائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة دون قصد وهروبه خشية تعدي الأهالي عليه.

كما أمكن تحديد هوية الطفل، وتبين إصابته بكسور متفرقة، وعدم قيام أهليته باتخاذ إجراء قانوني حيال الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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