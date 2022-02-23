من ذوي الهمم.. تفاصيل فيديو تعدي أب على ابنته لإجبارها على التسول بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" تظهر خلاله (إحدى الفتيات "من ذوي الاحتياجات الخاصة" - مقيمة طرف جدتها لوالدتها بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية) تتضرر من (والدها، وزوجته – مقيمان بذات الناحية) لقيامهما بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها لإجبارها على استجداء المارة.

بالفحص واستدعاء الفتاة المشار إليها بمقطع الفيديو وسؤالها، أقرت بأن مقطع الفيديو قديم منذ حوالي (4 سنوات)، وأن والدها وزوجته سالفي الذكر قاما بالتعدي عليها بالضرب وإحداث وإصابتها لإجبارها على استجداء المارة، وذلك حال تواجدها صحبتهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط والد الفتاة وزوجته.. وبمواجهتهما أيدا ما جاء بمضمون الفيديو المشار إليه وأضافا أن سبب تعديهما عليها بغرض تهذيبها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة.