"نصاب العملة الصعبة".. ضبط أكاديمية تعليمية بدون ترخيص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أكاديمية "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات ودورات تدريب في مجالات مختلفة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء كيان تعليمي "أكاديمية بدون ترخيص" ، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات تعليمية عليا في العديد من المجالات العلمية والإعلان على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن منح دورات تعليمية ومهنية في تخصصات بمجالات مختلفة، وإصداره شهادات في تلك المجالات زاعما بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش الأكاديمية المشار إليها عثرا على شهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على درجات علمية، إيصالات استلام النقدية، مستندات شخصية خاصة بضحاياه.

بفحص التعاملات المالية الخاصة بالمذكور تبين أنه يتلقى قيمة الحصول على الدورات المشار إليها بالعملة الأجنبية بالمخالفة للقانون.. كما تبين أن حجم تعاملاته بلغت 700 ألف دولار أمريكي.

بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط ، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.