بعد تداوله على فيس بوك.. تفاصيل اعتداء مقاول وأبنائه على شخص في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله أحد الأشخاص من صاحب مكتب مقاولات وأبنائه، بدعوى التعدي عليه وشقيقه بالأسلحة النارية مُحدثين بهما إصابات بالغة وتهديدهما بالقتل بهدف الاستيلاء على أرض مملوكة لهما مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقهم.

وبالفحص تبين أن الشاكي يعمل بإحدى شركات المقاولات- مقيم بالغربية، وأن المشكو في حقهم صاحب مكتب مقاولات "عم الشاكي و أبنائه، مقيمين بذات الناحية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة طنطا من الشاكي بأنه حال توجهه للأرض الزراعية خاصته، فوجئ بقيام عمه "المشكو في حقه"وأنجاله بالتعدي عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وإحداث إصابته على إثر خلافات عائلية بينهم حول الميراث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس أبناء عمه وضبط وإحضار "عم الشاكي".