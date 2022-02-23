شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا أمطار ورياح مثيرة للرمال بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، غدا أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 10.





غدا أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 10

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة وحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، مائل للبرودة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد، ودافئ جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .





"تاون جاس" توجه نصائح لمستخدمى سخانات الغاز خلال موجة التقلبات الجوية

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول عن مجموعة من الإرشادات العامة بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء.





خروج مواقع البرلمان والحكومة والخارجية فى أوكرانيا عن الخدمة بسبب هجوم إلكترونى

ذكرت قناة سكاى نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، خروج مواقع البرلمان والحكومة والخارجية في أوكرانيا عن الخدمة بسبب هجوم إلكتروني، فيما قال إعلام روسي، إن أوكرانيا تتعرض لهجمات إلكترونية شاملة.





إحالة فتاة التيك توك موكا حجازى لـ"جنح الأحداث" بتهمة نشر فيديوهات خادشة

أحالت جهات التحقيق المختصة "موكا حجازى" المعروفة بفتاة الـ"تيك توك" إلى محكمة جنح الأحداث، لبدء محاكمتها فى اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياء وتحرض على الفسق والفجور.





التعليم تعلن عن بدء تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، فتح البوابة الإلكترونية لتسجيل طلاب الدبلومات الفنية المتقدمين للامتحانات هذا العام استثماراتهم وبياناتهم، يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية التى تنطلق فى مايو 2022

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ثعبان يقتحم أرضية ملعب كرة قدم بجواتيمالا وذعر بين اللاعبين.. فيديو وصور

سجلت ملاعب كرة القدم الكثير من حوادث دخول الحيوانات (الأليفة عادة)، إليها، مما تسبب بإيقاف المباراة إلى حين إبعادها إلى خارج أرضية الميدان، واندلعت الفوضى فى دورى الدرجة الأولى لكرة القدم بجواتيمالا، حيث تسبب ثعبان فى إيقاف المباراة بعد اقتحامه أرضية الملعب، واضطر الحكم إلى إيقاف اللعب فى الدقيقة 82 من المباراة، بعد ملاحظة ثعبان يبلغ طوله 1.5 متر، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل".





القبض على هارب من 70 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات فى الإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بمحيط مسكنه، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فـى عدد (320) حكم حبس (67 جزئى – 5 مستأنف - 248 غرامة ) فى قضايا (مبانى - تبديد) بإجمالى مدد حبس بلغت (70) سنة وغرامات (80) مليون جنيه .





فيديو .. التعادل الإيجابى 2 / 2 يحسم مباراة المصرى و إيسترن فى الدورى

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى و إيسترن كومبانى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .





إحالة المتهم باستغلال فتاة تيك توك موكا حجازى لتصوير فيديوهات فاضحة للجنايات

أحالت النيابة العامة بالجيزة "معاذ.م" المتهم باستغلال "موكا حجازى" فتاة التيك توك، وتصويرها بملابس فاضحة، والتعدى على قيم ومبادى المجتمع، إلى محكمة الجنايات؛ لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.





الطقس الآن .. شاهد بدء العاصفة الترابية على الإسكندرية فى زعابيب أمشير

قدم تليفزيون الخليج 365 فيديو لايف، حول طقس الإسكندرية اليوم، حيث شهدت المحافظة، رياح محملة بالرمال و الأتربة ورؤية ضبابية فى سماء الإسكندرية، مع توقعات بهطول أمطار.





على طريقة فايلر ..نهج جديد من كيروش لتحقيق حلم الصعود للمونديال

يسعى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا لتحقيق حلم صعود منتخبنا الوطني للمونديال قبل مواجهتي السنغال في الدور الفاصل، وبدأ كيروش في انتهاج نظام جديد يقوم على متابعة كل المباريات لمراقبة اللاعبين الدوليين على أن يدون الملاحظات الخاصة بكل لاعب ويقوم أحد عناصر الجهاز الفني بالتحدث مع اللاعبين تليفونياً لنقل تعليمات وملاحظات كيروش لتطوير أدائهم وجعلهم في وضع الاستعداد قبل المواجهتين المرتقبتين.





كرم جبر يعلن إطلاق هاشتاج لدعم مصر فى مباراتى السنغال بتصفيات كأس العالم

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، أنه سيتم إطلاق هاشتاج لدعم مصر فى مباراتى السنغال المؤهلتين لكأس العالم.





انتشال الجثة الخامسة فى حادث انقلاب ميكروباص ببحر شبين بعد 4 أيام من البحث

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء علي أبو الدهب مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، رافقه المقدم محمد محفوظ، والرائد مدحت عبدالجواد رئيس قسم الحماية المدنية بزفتى والسنطة، والنقباء محمد الدقرة، وبشير عبد المهيمن الضباط بقسم الحماية المدنية بزفتي تحت إشراف اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، في انتشال الجثة الخامسة الغارقة في بحر شبين بعد 4 أيام من رحلة البحث عن الجثمان.





تسليم دفعة جديدة من متعافى المخدرات قروضا لإنشاء مشروعات صغيرة.. صور

في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين، سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات بقيمة 210 آلاف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم مثل "مشروع مجمدات لحوم ، ومشروع طباعة ليزر ،ومشروع أخر توزيع مياه غازية" في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.





زينب ويونيس عاصفتان تقتلعان الأشجار فى أوروبا فهل تؤثران على مصر؟ تنبؤات الأرصاد ترد

تتعرض البلاد خلال هذه الفترة وحتى الجمعة المقبل، لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تؤثر على جميع الأنحاء بالجمهورية بأمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، تعود إلى العاصفتين زينب ويونيس .





وسائل إعلام روسية: موسكو تعلن بدء إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا

فى خطوة تصعيدية جديدة قالت وسائل إعلام روسية إن موسكو بدأت إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا.

فى غضون ذلك، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى تهنئته لمواطنى البلاد بمناسبة يوم "حماة الوطن"، إن الوضع الدولى يمر بمرحلة صعبة، مؤكدا أولوية الدفاع عن مصالح روسيا وأمن مواطنيها.