شكرا لقرائتكم خبر عن خروج مواقع البرلمان والحكومة والخارجية فى أوكرانيا عن الخدمة بسبب هجوم إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة سكاى نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، خروج مواقع البرلمان والحكومة والخارجية في أوكرانيا عن الخدمة بسبب هجوم إلكتروني، فيما قال إعلام روسي، إن أوكرانيا تتعرض لهجمات إلكترونية شاملة.

وفى وقت سابق قالت السفارة الروسية فى أستراليا إنه تم استدعاء السفير الروسى إلى مقر الخارجية الأسترالية احتجاجا على الأوضاع بجنوب شرق أوكرانيا واعتراف روسيا باستقلال جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك.

وأشار الملحق الصحفي في البعثة الدبلوماسية حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "تم استدعاء السفير الروسي لدى أستراليا، أليكسي بافلوفسكي، اليوم الأربعاء إلى وزارة خارجية البلاد، حيث احتج الجانب الأسترالي أمامه على اعتراف روسيا بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية".

وجرى استدعاء السفير بعد بيان رئيس الوزراء الأسترالي بشأن فرض عقوبات على روسيا.

وقالت السلطات الأسترالية في وقت سابق إنها تدين اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة "عمل عدواني ضد أوكرانيا".