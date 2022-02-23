شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن عن بدء تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، فتح البوابة الإلكترونية لتسجيل طلاب الدبلومات الفنية المتقدمين للامتحانات هذا العام استثماراتهم وبياناتهم، يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية التى تنطلق فى مايو 2022.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت إصلاحات تشريعية من خلال إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (ETQAAN) مع دعم في تطوير معايير الجودة واللوائح التنفيذية من قبل جميع شركاء التنمية الرئيسيين.

كذلك تطوير 86 منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا (حوالى 70% من إجمالى مناهج التعليم الفنى) ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل، كما جرى إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة مع تطوير لوائحها التنفيذية بدعم من جميع شركاء التنمية الدوليين.