شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية فى أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات مواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة وإزالتها في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن في ذلك الشأن.

وفى ذلك الإطار، قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة 6 حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضى الزراعية، شملت مناطق أبو حمد والحرانية بشبرامنت وزاوية أبو مسلم، وذلك بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وجارى استكمال مواجهة كافة التعديات.

وفى سياق متصل، ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، بحضور كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، ويأتى علي رأس اولويات العمل لجلسة مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والإجراءات التي سوف تتخذها المحافظة لمواجهة تلك الظاهرة.