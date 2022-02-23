شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال الجثة الخامسة فى حادث انقلاب ميكروباص ببحر شبين بعد 4 أيام من البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء علي أبو الدهب مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، رافقه المقدم محمد محفوظ، والرائد مدحت عبدالجواد رئيس قسم الحماية المدنية بزفتى والسنطة، والنقباء محمد الدقرة، وبشير عبد المهيمن الضباط بقسم الحماية المدنية بزفتي تحت إشراف اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، في انتشال الجثة الخامسة الغارقة في بحر شبين بعد 4 أيام من رحلة البحث عن الجثمان.

ومشط رجال الإنقاذ النهري مسافة 16 كيلو من بحر شبين بحثا عن الجثة، والاستعانة بالقوارب لتقليب المياه، وظهرت الجثة طافيه على الماء بعد 4 أيام من فقدانها في البحر.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص فى بحر شبين على طريق كفر ششتا، وانتقلت 4 سيارات إسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وتم استخراج 5 جثث وإنقاذ 4 مصابين.