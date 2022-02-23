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محافظة الجيزة تستعد لافتتاح معرض زهور الربيع 2022 بحديقة الأورمان

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القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة التجهيز لافتتاح معرض زهور الربيع 2022 بحديقة الأورمان يوم 26/2/2022 ولمدة 45 يوما، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شفيق جلال – رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتجهيز للمعرض.

 

ويحظى المعرض بخصومات كبيرة تصل إلى 40 % بالإضافة إلى عروض مختلفة تشمل { تنسيق حدائق فيلات - وحدائق – تراسات – رووف – صيانة حدائق كاملة – قص وتقليم وزراعة – توفير جميع أنواع النباتات والأسمدة اللازمة – عمل لاند سكيب – صيانة شهرية للحدائق} بأقل الأسعار.

 

كما يضم المعرض متخصصون في جميع أعمال الزراعة { ديكور المنزل – أسطح الفيلات – أسطح المنازل – أرضيات صناعية – روعة المناظر الطبيعية – المدارس – الحضانات – المطاعم – الكافيهات } بكل ما يخص المسطحات الخضراء بأعلى جودة وأقل سعر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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