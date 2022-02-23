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220 محضرا بيئيا للتعدى على المجارى المائية العذبة فى الشرقية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، حملة موسعة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وحماية المجارى المائية العذبة من أضرار التلوث، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة من قسم شرطة البيئة والمسطحات ومديرية الشئون الصحية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والإدارة المركزية للموارد المائية والرى.

 

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جانب من الحملة المكبرة 

 

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جانب من الحملة المكبرة 

 

ومن جانبه قال الدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، في تصريحات لليوم السابع، إن الحملة تضمنت مسحا بيئيا للمجاري المائية العذبة بنطاق محافظة الشرقية، بهدف رصد حالات التعدى على المجارى المائية العذبة الرئيسية وتفريعاتها، وهى بحر مويس ، وبحر أبو الأخضر ، وترعة الإسماعيلية.

 

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جانب من الحملة المكبرة 

 

وأوضح الحصرى أنه أسفرت الحملات عن وجود مخالفات حول قيام بعض المواطنين بتوصيل مواسير الصرف الصحى بشكل مباشر علي المجاري المائية العذبة، وإلقاء مياه الصرف الصحي بواسطة جرارات كسح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

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وحرر الرائد دياب مجدي رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، عدد من المحاضر والتي وصل عددهم لـ 210 محاضر مخالفة بيئية، للقائمين بتوصيل مواسير الصرف الصحي على المجارى المائية العذبة، كما تم تحرير 10 محاضر مخالفة بيئية لأصحاب جرارات الكسح الذين يقومون بإلقاء مياه الصرف الصحي علي المجاري المائية العذبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة هندسة رى منيا القمح لإزالة مواسير الصرف الصحي الموصلة علي بحر أبو الأخضر وجاري الانتهاء من إزالة التعديات.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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